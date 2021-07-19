Manchester City está interessado na chegada de joia portuguesa

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Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting, é alvo de interesse do Manchester City, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o clube inglês não está disposto a pagar os 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) que os portugueses pedem.As informações indicam que os Leões não irão aceitar nenhuma proposta na faixa dos 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). O jovem de 19 anos é uma das maiores promessas do futebol português e já foi especulado no Real Madrid e outros gigantes.

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Em sua segunda temporada na carreira no elenco profissional do Sporting, o ala canhoto foi peça importante na conquista do Campeonato Português após mais de 20 anos da equipe alviverda na fila. O atleta participou de 29 partidas, anotou um gol e contribuiu com uma assistência.