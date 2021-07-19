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futebol

Manchester City está interessado na chegada de joia portuguesa

Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting e da seleção, está com apenas 19 anos de idade, mas chama a atenção dos gigantes do velho continente...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 08:37
Crédito: Reprodução / Instagram
Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting, é alvo de interesse do Manchester City, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o clube inglês não está disposto a pagar os 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) que os portugueses pedem.As informações indicam que os Leões não irão aceitar nenhuma proposta na faixa dos 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). O jovem de 19 anos é uma das maiores promessas do futebol português e já foi especulado no Real Madrid e outros gigantes.
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Em sua segunda temporada na carreira no elenco profissional do Sporting, o ala canhoto foi peça importante na conquista do Campeonato Português após mais de 20 anos da equipe alviverda na fila. O atleta participou de 29 partidas, anotou um gol e contribuiu com uma assistência.
No final de 2020, Nuno Mendes renovou seu contrato com os Leões até 2025, então não há pressa para negociá-lo. Além do Manchester City e Real Madrid, Manchester United e Barcelona também já buscaram informações sobre a joia.

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