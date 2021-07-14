Manchester City está disposto a aumentar oferta por Kane e pode oferecer R$ 722 milhões pelo atleta

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

Com a obsessão de contratar o atacante Harry Kane para a próxima temporada, o Manchester City pode aumentar a proposta pelo jogador do Tottenham. De acordo com a imprensa britânica, os Cityzens devem quebrar seu recorde em relação a uma transferência para fechar com o atleta inglês.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22

Segundo informações do portal "The Athletic", a equipe de Pep Guardiola pode oferecer 120 milhões de euros (R$ 722 milhões) aos Spurs, o que faria o atleta tornar-se a contratação mais cara da história do clube. Em 2015, os Sky Blues pagaram 76 milhões de euros (R$ 303 milhões à época) ao Wolfsburg pelo belga Kevin De Bruyne, que até hoje é a maior transferência do City.

No final de junho, o Manchester City realizou a primeira oferta ao Tottenham por Harry Kane, mas o time de Londres não aceitou os valores. A nova proposta dos Cityzens não tem a garantia de que será aceita, pois o presidente dos Spurs, Daniel Levy, já firmou que deseja receber ainda mais pelo centroavante.

+ Messi? CR7? Kanté? Mostramos o cenário na briga pelo prêmio de melhor do mundo