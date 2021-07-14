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Manchester City está disposto a aumentar oferta por Kane e pode oferecer R$ 722 milhões pelo atleta

Atleta de 27 anos já recebeu uma investida da equipe de Guardiola, mas Spurs recusaram. Nova oferta é superior ao que foi pago por De Bruyne em 2015, maior transação do City...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:43
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Com a obsessão de contratar o atacante Harry Kane para a próxima temporada, o Manchester City pode aumentar a proposta pelo jogador do Tottenham. De acordo com a imprensa britânica, os Cityzens devem quebrar seu recorde em relação a uma transferência para fechar com o atleta inglês.
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Segundo informações do portal "The Athletic", a equipe de Pep Guardiola pode oferecer 120 milhões de euros (R$ 722 milhões) aos Spurs, o que faria o atleta tornar-se a contratação mais cara da história do clube. Em 2015, os Sky Blues pagaram 76 milhões de euros (R$ 303 milhões à época) ao Wolfsburg pelo belga Kevin De Bruyne, que até hoje é a maior transferência do City.
No final de junho, o Manchester City realizou a primeira oferta ao Tottenham por Harry Kane, mas o time de Londres não aceitou os valores. A nova proposta dos Cityzens não tem a garantia de que será aceita, pois o presidente dos Spurs, Daniel Levy, já firmou que deseja receber ainda mais pelo centroavante.
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Na última semana, em entrevista à imprensa catalã, o técnico Pep Guardiola afirmou que seria muito difícil que o Manchester City contratasse algum atacante devido ao alto preço. O comandante ainda disse que existe a possibilidade de usar Gabriel Jesus e Ferrán Torres como 'falso nove'.

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