Manchester City está confiante na contratação de Harry Kane

O Manchester City está confiante em relação a contratação do atacante Harry Kane até o fim da janela de transferência, segundo o "Standard". O clube está ciente de que dificilmente irá entrar em um acordo com o Tottenham antes do início da temporada, mas quer seguir negociando até o fim deste mês.O atual campeão da Premier League tem estruturada uma oferta pelo centroavante por 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão). No entanto, a equipe londrina dá poucas esperanças de que irá se desfazer do seu principal atleta nesta temporada, uma vez que o jogador tem contrato até 2024.