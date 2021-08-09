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futebol

Manchester City está confiante na contratação de Harry Kane

Clube inglês não busca a chegada de Lionel Messi e trata o atacante do Tottenham como uma prioridade do mercado até o fim da janela de transferência...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 12:16
Crédito: NEIL HALL / AFP
O Manchester City está confiante em relação a contratação do atacante Harry Kane até o fim da janela de transferência, segundo o "Standard". O clube está ciente de que dificilmente irá entrar em um acordo com o Tottenham antes do início da temporada, mas quer seguir negociando até o fim deste mês.O atual campeão da Premier League tem estruturada uma oferta pelo centroavante por 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão). No entanto, a equipe londrina dá poucas esperanças de que irá se desfazer do seu principal atleta nesta temporada, uma vez que o jogador tem contrato até 2024.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante ainda não retornou aos treinamentos, mas já se encontra em Londres e isolado após retornar de suas férias. Caso o teste para Covid-19 de Kane dê negativo, há a expectativa de que o camisa 10 se junte ao grupo ainda nesta quinta-feira.
No domingo, Manchester City e Tottenham se enfrentam, mas a presença do atacante não está confirmada. Segundo o técnico Nuno Espírito Santo, todos os jogadores estarão disponíveis para a partida, mas cabe ao português decidir quem será relacionado para o duelo.

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