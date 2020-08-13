Manchester City entra na briga por Thiago Alcântara

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Thiago Alcântara atrai interesse da Premier League. Quando parecia que o Liverpool era favorito para contratá-lo, o "Bild" e o "Daily Star" informam que o Manchester City entrou na briga pelo meio-campista espanhol.

Os Citizens estão confiantes na negociação. Eles entendem que ofereceram um contrato mais lucrativo e vantajoso ao espanhol. Apesar disso, os rumores sugerem que os Reds já possuem um acordo verbal com o craque.