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futebol

Manchester City entra na briga por Thiago Alcântara

Clube treinado por Pep Guardiola disputa a contratação do espanhol com o Liverpool...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2020 às 08:44
Crédito: AFP
Thiago Alcântara atrai interesse da Premier League. Quando parecia que o Liverpool era favorito para contratá-lo, o "Bild" e o "Daily Star" informam que o Manchester City entrou na briga pelo meio-campista espanhol.
Os Citizens estão confiantes na negociação. Eles entendem que ofereceram um contrato mais lucrativo e vantajoso ao espanhol. Apesar disso, os rumores sugerem que os Reds já possuem um acordo verbal com o craque.
Os valores oferecidos pelo meio-campista não foram divulgados, mas Pep Guardiola quer contar com o jogador. Ele o treinou no Barcelona e no Bayern de Munique.

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