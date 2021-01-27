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futebol

Manchester City entra na briga pela contratação de Alaba

Segundo jornal espanhol, a equipe de Pep Guardiola ofereceu um salário maior ao jogador do que o Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:33

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:33

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Segundo o jornal 'As', da Espanha, o Manchester City está na briga com o Real Madrid para contratar o jogador David Alaba, que hoje pertence ao Bayern de Munique. O austríaco de 28 anos está em final de contrato, e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mudando de time no final da temporada.
Veja a tabela do InglêsA proposta do Manchester City, segundo o 'As', supera a do Real Madrid. O clube inglês estaria disposto a oferecer 14 milhões de euros (R$ 91 milhões) anuais para o jogador, excluindo bônus e comissão. Enquanto isso, a proposta dos merengues chega ao valor de 11 milhões de euros (R$ 71 milhões) anuais.
David Alaba, por sua vez, tem o desejo de jogar na Espanha, ainda que os valores salariais sejam menores. Segundo o pai do jogador, ainda não existe um acordo certo entre o austríaco e o Real Madrid, e chegou até mesmo a envolver o Barcelona em uma possível negociação.
O Manchester City está na primeira colocação do Campeonato Inglês, com 41 pontos somados em 19 partidas. A equipe treinada por Pep Guardiola enfrenta o Sheffield United neste sábado, em partida válida pela 20ª rodada do torneio, às 12h (de Brasília).

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