Manchester City entra na briga pela contratação de Alaba

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

Segundo o jornal 'As', da Espanha, o Manchester City está na briga com o Real Madrid para contratar o jogador David Alaba, que hoje pertence ao Bayern de Munique. O austríaco de 28 anos está em final de contrato, e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mudando de time no final da temporada.

Veja a tabela do InglêsA proposta do Manchester City, segundo o 'As', supera a do Real Madrid. O clube inglês estaria disposto a oferecer 14 milhões de euros (R$ 91 milhões) anuais para o jogador, excluindo bônus e comissão. Enquanto isso, a proposta dos merengues chega ao valor de 11 milhões de euros (R$ 71 milhões) anuais.

David Alaba, por sua vez, tem o desejo de jogar na Espanha, ainda que os valores salariais sejam menores. Segundo o pai do jogador, ainda não existe um acordo certo entre o austríaco e o Real Madrid, e chegou até mesmo a envolver o Barcelona em uma possível negociação.