Manchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy Sané

Crédito: Patrik STOLLARZ / AFP

A saída de Leroy Sané do Manchester City pode abrir as portas para a chegada de Leon Bailey, de acordo com o “Daily Mail”. Após meses de rumores e observações, o jamaicano está na boca dos dirigentes do Etihad Stadium que planejam ir ao mercado pelo ponta. No entanto, o valor não será baixo e os Sky Blues devem desembolsar cerca de 45 milhões de euros (R$ 268 milhões) para o Bayer Leverkusen.

O jovem jogador de 22 anos teria despertado o interesse de Pep Guardiola por jogar em ambos os lados do campo, apesar de ser canhoto e atuar mais pelo lado esquerdo no futebol alemão. No entanto, o atleta possui características similares às de Sané e poderia ser usado com Sterling para inverter posições no gramado.