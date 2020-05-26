Manchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy Sané

A saída de Leroy Sané do Manchester City pode abrir as portas para a chegada de Leon Bailey, de acordo com o “Daily Mail”. Após meses de rumores e observações, o jamaicano está na boca dos dirigentes do Etihad Stadium que planejam ir ao mercado pelo ponta. No entanto, o valor não será baixo e os Sky Blues devem desembolsar cerca de 45 milhões de euros (R$ 268 milhões) para o Bayer Leverkusen.
O jovem jogador de 22 anos teria despertado o interesse de Pep Guardiola por jogar em ambos os lados do campo, apesar de ser canhoto e atuar mais pelo lado esquerdo no futebol alemão. No entanto, o atleta possui características similares às de Sané e poderia ser usado com Sterling para inverter posições no gramado.
Na atual temporada, Bailey se lesionou cedo, mas nos últimos meses vem recuperando o bom futebol e foi responsável por marcar sete gols e dar uma assistência ao longo de 24 partidas. O atleta tem contrato até 2023 e chegou no Leverkusen em 2017, após passagem pelo Genk, da Bélgica.E MAIS:Schalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaRB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliIbrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaNewcastle abre conversas para contratar Philippe Coutinho E MAIS: