Manchester City encara Olympiakos e busca se aproximar de classificação

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O Manchester City recebe o Olympiakos pelo Grupo C da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe dirigida por Pep Guardiola vem embalada após conquistar vitória no Campeonato Inglês e está sobrando na Liga dos Campeões com duas vitórias em duas partidas contra Porto e Olympique de Marseille. Os gregos venceram na primeira rodada e estão com três pontos.O técnico espanhol não sabe se poderá contar com Gabriel Jesus para a partida, mas está otimista em relação ao processo de recuperação do brasileiro. Apesar disso, Guardiola quer garantir a vitória e conseguir uma classificação antecipada o quanto antes.

- Na Europa, é preciso garantir os jogos em casa e vencer pelo menos um fora. Conseguimos, vencendo em Marselha, mas sabemos que temos que fazer os pontos em casa. A classificação é o mais importante. Nós temos o Olympiakos, podemos deixá-los para trás e esse é o objetivo.

No outro jogo, o Porto recebe o Olympique de Marseille no mesmo horário e os portugueses buscam a segunda vitória consecutiva na competição contra o lanterna do Grupo C. O técnico Sérgio Conceição não deve contar com o zagueiro Pepe, apesar dos problemas defensivos vistos nesta temporada. O comandante acredita em um jogo equilibrado apesar do início ruim dos franceses na competição

- Quem entra com pressão? O Porto? Parece que o Marseille é um clube da esquina. Tem um treinador que já ganhou Liga Europa, tem um plantel com jogadores de seleções. Vamos pegar um adversário difícil, mas temos responsabilidade. Não nos enganamos com esses números, sabemos o que vamos encontrar.