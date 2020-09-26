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futebol

Manchester City encara o Leicester e tenta segunda vitória consecutiva

Leicester está no G-4 da Premier League com dois jogos e duas vitórias. Tottenham também tenta manter regularidade e encara Newcastle em casa visando os três pontos...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 12:42
Crédito: Manchester City teve boa estreia no Campeonato Inglês contra o Wolverhampton (AFP
O Manchester City recebe o Leicester neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), e terá a difícil missão de parar o time de Brendan Rodgers que vive boa fase neste início de competição. Ambas as equipes jogaram no meio da semana pela Copa da Liga Inglesa e tiveram pouco tempo de descanso, mas tentam manter a invencibilidade no torneio.
O técnico Pep Guardiola está confiante de que o elenco estará recuperado para o duelo, mas sabe que deve encontrar um adversário complicado.
- Nós fizemos o melhor para descansar e recuperar os jogadores. Estou confiante de que podemos produzir uma boa performance. Vamos enfrentar uma das melhores equipes da Premier League. Eles mostraram na última temporada o quão bom podem ser e o trabalho do Rodgers é excepcional. Nós discutimos o perigo e sabemos o que temos que fazer.
Mais cedo, às 10h (horário de Brasília), o Tottenham encara o Newcastle com o objetivo de se manter na briga pelas primeiras posições. O rival vem de uma dura derrota para o Brighton e José Mourinho pode aproveitar o momento irregular dos visitantes para conquistarem os três pontos e subir na tabela do Campeonato Inglês.
- Nós perdemos três pontos dos seis disputados e queremos mais do que isso. Então temos que pensar em conseguir os três pontos contra o Newcastle, um time que joga bem, é forte e fez uma boa janela de transferência. Será difícil, mas vamos jogar em casa e estaremos prontos.
A rodada de domingo será aberta às 8h (horário de Brasília) pelo duelo entre o SHeffield United e o Leeds, a grande sensação deste início de Premier League sob comando de Marcelo Bielsa. O Wolverhampton tenta se recuperar de derrota sofrida contra o Manchester City e encara o West Ham fora de casa às 15h (horário de Brasília).

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