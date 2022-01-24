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futebol

Manchester City encaminha chegada de atacante do River Plate

Julian Álvarez esteve no radar do Manchester United, mas equipe de Pep Guardiola desponta como a favorita pela contratação do argentino ainda em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 12:02

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 12:02

O Manchester City está interessado na contratação do atacante Julián Álvarez, do River Plate, segundo a "ESPN". O clube inglês já negocia as condições da transferência com a equipe argentina e com o atleta e a operação está próxima de ser concluída.O centroavante de 21 anos deve aterrisar na Inglaterra por um valor que ronde os 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). O Manchester United e o Milan também se interessaram pelo atleta, mas os Red Devils não ampliaram os esforços pelo jovem, enquanto os italianos não conseguiram competir com o Manchester City.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar da contratação de Álvarez, a equipe de Pep Guardiola ainda pode buscar um outro atacante na janela de transferências do verão europeu. O argentino é visto como uma aposta para o futuro, mas busca-se uma solução imediata para o setor ofensivo.
No último mercado, o Manchester City buscou a contratação de Harry Kane, mas o Tottenham recusou todas as propostas pelo artilheiro. Nos próximos meses, Erling Haaland também deve ser negociado, embora a concorrência será grande.
Crédito: JuliánÁlvarezéalvodeinteressedoManchesterCity(Divulgação/RiverPlate

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