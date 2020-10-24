Manchester City empata e Guardiola tem seu pior início na história

Pep Guardiola tem seu pior início em campeonatos por pontos corridos de sua história após o empate do Manchester City contra o West Ham por 1 a 1 fora de casa. O time do espanhol saiu atrás do placar, buscou o empate e pressionou na segunda etapa e soma apenas oito pontos após as cinco primeiras rodadas.
INÍCIO ESTRANHOO Manchester City jogou muito pouco no primeiro tempo, apesar de ter terminado com 66% de posse de bola. O West Ham aproveitou a fragilidade do adversário e jogando em casa saiu na frente com Antonio marcando um lindo gol de bicicleta aproveitando cruzamento do lado direito. Foi a única finalização no alvo dos mandantes.
CHACOALHADAApós o futebol pouco intenso demonstrado na primeira etapa, o técnico Pep Guardiola chamou a atenção dos atletas do City no intervalo e o resultado apareceu. O espanhol tirou Aguero e entrou com Phil Foden e aos seis minutos o inglês marcou um gol de empate após aproveitar um cruzamento rasteiro de João Cancelo pelo lado esquerdo.
ABERTOCom o passar da segunda etapa, o time visitante pressionou, tentou chegar ao gol, principalmente após a entrada de Kevin de Bruyne em campo. O belga cobrou uma falta com perigo e aos 40 minutos enfiou uma bola para Sterling que perdeu grande chance em bela defesa de Fabianski. O West Ham perdeu grande chance com Fornals perdendo grande oportunidade sozinho com Ederson.