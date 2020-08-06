Manchester City e Real Madrid disputam vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

Crédito: OSCAR DEL POZO/AFP

Finalmente acabou a espera. Depois de quase cinco meses, a Liga dos Campeões volta nesta sexta-feira, com jogos de volta da oitavas de final. E na Inglaterra, o Manchester City recebe o Real Madrid, para definir um dos oito melhores da Europa. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TNT e do Facebook do Esporte Interativo.+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES

PARA ENTRAR NA HISTÓRIACom um projeto vencedor nos últimos anos, o Manchester City quer finalmente conquistar a Champions League. E o clube está perto de confirmar a vaga nas quartas de final. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, na casa do Real Madrid, os Citizens jogam pelo empate ou até mesmo pela derrota por 1 a 0 para avançar.

Para este jogo, o técnico Pep Guardiola não contará com o argentino Sergio Agüero, que se recupera de uma lesão no joelho. O jogador passou por cirurgia recentemente e está fazendo sua recuperação em Barcelona. A expectativa é de contar com o jogador na próxima fase, caso o time se classifique. Na lateral-esquerda, Mendy está suspenso e será desfalque.

- Sinto que estamos prontos para jogar amanhã, ter um bom desempenho e vencer o jogo. Esse é o meu sentimento: estamos prontos. Para ganhar essa competição, você precisa vencer times como o Real Madrid. Temos que vencer amanhã e as próximas rodadas - disse Guardiola.

RELAÇÃO DE AMOR​O Real Madrid tem um caso de amor com a Liga dos Campeões. Maior vencedor do torneio, os merengues vão em busca do 14º título da competição. O time de Zidane, no entanto, terá que reverter um resultado muito difícil. Mas se tratando de Real Madrid e Champions, nada é impossível.

Zidane terá o desfalque do zagueiro Sergio Ramos, que foi expulso no jogo de ida. O capitão viajou com o elenco para dar apoio, mas não será opção. Outra dúvida de Zizou é no ataque, com Hazard. O belga sofreu uma lesão na reta final do Campeonato Espanhol e sua utilização só será conhecida momentos antes da partida.

- Nós nos preparamos bem para jogar esta partida. É um jogo de volta, sabemos o resultado da primeira partida, a desvantagem, mas estamos focados e sabemos que amanhã é outra final. É a segunda partida desta fase e vamos tentar fazer uma ótima partida - disse Zidane.

PROVÁVEIS TIMESManchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte e João Cancelo; Rodri, Gündogan (Foden) e De Bruyne; Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus.