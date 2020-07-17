Manchester City é mais um clube interessado em Diego Carlos

Após grande temporada, Diego Carlos atrai interesse de gigantes da Europa. De acordo com o "The Telegraph", o Manchester City é o mais novo clube que deseja contar com o futebol do zagueiro brasileiro.A "Kicker", da Alemanha, já havia anunciado que o Bayern de Munique deseja contar com o jogador para substituir Jérome Boateng. A cláusula de rescisão do brasileiro é de 75 milhões de euros (cerca de R$ 459 milhões).