Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City é mais um clube interessado em Diego Carlos

Zagueiro brasileiro do Sevilla é especulado no Bayern de Munique e Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 15:28

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:28

Crédito: Divulgação/Sevilla
Após grande temporada, Diego Carlos atrai interesse de gigantes da Europa. De acordo com o "The Telegraph", o Manchester City é o mais novo clube que deseja contar com o futebol do zagueiro brasileiro.A "Kicker", da Alemanha, já havia anunciado que o Bayern de Munique deseja contar com o jogador para substituir Jérome Boateng. A cláusula de rescisão do brasileiro é de 75 milhões de euros (cerca de R$ 459 milhões).
Além dos dois clubes, o Liverpool e o Real Madrid também já demonstraram interesse no brasileiro. Tottenham, Arsenal e Manchester United monitoram o jogador, mas não devem fazer uma oferta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados