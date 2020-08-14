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futebol

Manchester City e Lyon jogam pelo sonho da Liga dos Campeões

Equipes buscam título inédito para suas prateleiras e vivem realidades diferentes. Clube inglês é favorito, mas equipe francesa quer surpreender e tentar igualar forças...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 14:22

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:22

Crédito: Oli SCARFF/AFP
O Manchester City encara o Lyon neste sábado pelas quartas de final da Liga Europa, às 16h (horário de Brasília). O time dirigido por Pep Guardiola busca seguir a caminhada em busca do tão sonhado título do torneio após grandes investimentos, mas encara uma equipe que também sonha com o inédito troféu e que já eliminou a Juventus.
O técnico espanhol afirmou estar satisfeito com a forma como o grupo se preparou para a partida e para a competição e disse confiar em David Silva, veterano meio-campista do Manchester City, para o duelo.
- Estou orgulhoso pela forma como nos comportamos nas últimas duas ou três semanas. Amanhã é hora de sermos nós mesmos. Quero ver meu time ser quem é, fazer tudo com alma e cabeça e depois o futebol vai ditar se merecemos ou não. Ele (David Silva) está absolutamente pronto. Estou impressionado com a forma como ele treinou.
O brasileiro Bruno Guimarães, contratado neste ano e grande destaque do setor de meio de campo do Lyon, afirmou que quer ser campeão, pois esta é a única maneira da equipe voltar a disputar o torneio na próxima temporada.
- É o jogo mais importante da temporada. Meu sonho é disputar a próxima Liga dos Campeões, então não temos escolhas a não ser vencer. É um adversário de alto nível que nos espera, mas nós também somos uma boa equipe. Se quisermos continuar, temos que nos livrar de rivais como o Manchester City, embora seja um clube muito forte. Podemos nos elevar ao nível deles.
A partida vale vaga em uma das semifinais do maior torneio de futebol europeu e o vencedor irá enfrentar quem ganhar a partida entre Barcelona e Bayern de Munique nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambos os times buscam o primeiro troféu da Liga dos Campeões para suas prateleiras.

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