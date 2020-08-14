Manchester City e Lyon jogam pelo sonho da Liga dos Campeões

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O Manchester City encara o Lyon neste sábado pelas quartas de final da Liga Europa, às 16h (horário de Brasília). O time dirigido por Pep Guardiola busca seguir a caminhada em busca do tão sonhado título do torneio após grandes investimentos, mas encara uma equipe que também sonha com o inédito troféu e que já eliminou a Juventus.

O técnico espanhol afirmou estar satisfeito com a forma como o grupo se preparou para a partida e para a competição e disse confiar em David Silva, veterano meio-campista do Manchester City, para o duelo.

- Estou orgulhoso pela forma como nos comportamos nas últimas duas ou três semanas. Amanhã é hora de sermos nós mesmos. Quero ver meu time ser quem é, fazer tudo com alma e cabeça e depois o futebol vai ditar se merecemos ou não. Ele (David Silva) está absolutamente pronto. Estou impressionado com a forma como ele treinou.

O brasileiro Bruno Guimarães, contratado neste ano e grande destaque do setor de meio de campo do Lyon, afirmou que quer ser campeão, pois esta é a única maneira da equipe voltar a disputar o torneio na próxima temporada.

- É o jogo mais importante da temporada. Meu sonho é disputar a próxima Liga dos Campeões, então não temos escolhas a não ser vencer. É um adversário de alto nível que nos espera, mas nós também somos uma boa equipe. Se quisermos continuar, temos que nos livrar de rivais como o Manchester City, embora seja um clube muito forte. Podemos nos elevar ao nível deles.