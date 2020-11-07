Manchester City e Liverpool duelam em momentos distintos no Inglês

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O Liverpool viaja para encarar o Manchester City pelo Campeonato Inglês neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). O duelo põe frente à frente os atuais campeões contra os atuais vices, embora o momento do time de Pep Guardiola seja bem diferente da temporada passada. Já Klopp busca recuperar a liderança em busca do bicampeonato da Premier League.

Pep Guardiola não conta com o atacante Aguero mais uma vez, mas o espanhol está animado para o duelo contra o principal rival da Inglaterra neste momento.

- É sempre bom jogar contra os principais times. Ano passado, o Liverpool foi muito forte. É bom enfrentá-los para melhorarmos nosso nível. Nós sabemos o quão bom precisamos ser para vencê-los. Vamos fazer nosso melhor, sabendo da qualidade dos jogadores e impondo nosso jogo. Quando você enfrenta times como o Liverpool, você sempre sabe que vai sofrer. O mais importante é vencer o título e o que podemos fazer é focar e melhorar para tentar vencer.

O técnico Jurgen Klopp também segue a linha de Guardiola e afirmou que espera um duelo complicado. O alemão despistou sobre o Manchester City ser o principal rival do Liverpool na temporada e disse que tudo muda de um ano para o outro.

- É um jogo muito, muito difícil, pois os dois times jogam no mais alto nível. Muitas coisas estão diferentes neste ano, não há comparações com a última temporada. Nós temos que garantir intensidade, colocar os melhores jogadores e jogar o melhor futebol que pudermos. É um dos jogos mais difíceis para jogar no mundo. Eu gosto disso, gosto da preparação para estas partidas, mas isso não faz ser fácil.