Manchester City e Burnley se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa

Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City visita o Burnley, nesta quarta-feira (30), às 15h (horário de Brasília). Com a sequência de jogos, Pep Guardiola pode poupar alguns nomes do elenco.DEFENDENDO O TROFÉUValendo vaga nas quartas de final, o Manchester City é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa. Após ser goleado por 5 a 2 contra o Leicester na Premier League, os Citizens tentam voltar a vencer.