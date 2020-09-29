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futebol

Manchester City e Burnley se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa

Clube treinado por Pep Guardiola é o segundo maior
vencedor da competição, com sete títulos...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 17:02
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City visita o Burnley, nesta quarta-feira (30), às 15h (horário de Brasília). Com a sequência de jogos, Pep Guardiola pode poupar alguns nomes do elenco.DEFENDENDO O TROFÉUValendo vaga nas quartas de final, o Manchester City é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa. Após ser goleado por 5 a 2 contra o Leicester na Premier League, os Citizens tentam voltar a vencer.
FASE RUIMO Burnley vive um momento ruim. Com duas partidas pela Premier League, ainda não pontuou na competição. Pela Copa da Liga Inglesa, eliminou Sheffield United e o Millwall.
OUTRO JOGOTambém pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle enfrenta o Newport Country, às 13h30 (horário de Brasília).

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