Manchester City domina o West Brom, mas fica no empate pelo Inglês

Mais um tropeço. O Manchester City recebeu o West Bromwich pela 13ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo e as equipes empataram em 1 a 1 no vazio Etihad Stadium, que ainda não pode receber público por determinação do governo britânico. Gündogan e Rúben Dias (contra) fizeram os gols do jogo.
PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOJogando em casa, o Manchester City se lançou ao ataque do West Brom e chegou a abrir o placar aos 30 minutos. Sterling fez boa jogada pela direita e rolou para Gündogan, que bateu forte e fez. No fim da primeira etapa, porém, os visitantes chegaram ao empate. Após briga na entrada da área, Ajayi chutou, a bola desviou e enganou Ederson. A arbitragem deu gol contra de Rúben Dias.
DOMÍNIO SEM EFICIÊNCIANa etapa final, o Manchester City fez praticamente um treino de ataque contra defesa. Precisando buscar o resultado, a equipe de Pep Guardiola tentou a todo custo chegar ao gol da vitória. No fim, Agüero e Gündogan tiveram grandes chances para marcar, mas mandaram para fora.
MURO NA BALIZAO grande destaque da partida foi o goleiro Sam Johnstone, do West Brom. Principal responsável por evitar a derrota da equipe treinada por Slaven Bilic, o arqueiro evitou três grandes chances na reta final. Primeiro com De Bruyne batendo falta, depois em cabeçada de Gündogan na pequena área e a última em cabeceio de Sterling à queima-roupa.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City vai até o sul da Inglaterra para enfrentar o Southampton. O jogo acontece no sábado, às 12h (de Brasília). Já o West Brom, volta a campo no domingo. O adversário será o Aston Villa, em casa, às 16h15 (de Brasília).