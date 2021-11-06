Manchester City domina o Manchester United em Old Trafford e conquista vitória na Premier League

O Manchester City mandou na primeira etapa e derrotou o Manchester United, em pleno Old Trafford, por 2 a 0. O início do jogo foi marcado pelo gol contra de Bailly, grandes defesas de De Gea e Bernardo Silva sacramentou o resultado. Na segunda etapa, equipe de Pep Guardiola controlou o jogo e cedeu pouco espaço para os Red Devils criarem.INÍCIO QUENTELogo aos sete minutos de jogo, João Cancelo recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou na área e Bailly finalizou contra e abriu o placar para o Manchester City. Os Red Devils chegaram com perigo apenas aos 25 minutos com Cristiano Ronaldo recebendo cruzamento de Shaw e batendo de primeira para defesa de Ederson. A equipe de Guardiola respondeu com Gabriel Jesus aproveitando sobra de bola na área e parando em intervenção de De Gea.
CRISE EM TRAFFORDCom a derrota, o Manchester United se afunda mais em sua crise por conta dos recentes resultados desapontantes. Dos últimos seis jogos da Premier League, Ole Solskjaer acumula sua quarta derrota nos últimos seis jogos e o clube pode perder posições após o fim da 11ª rodada.