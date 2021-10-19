Manchester City domina o Brugge, goleia os belgas fora de casa e volta a vencer na Champions League

Goleada inglesa na Champions League. Nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do maior torneio de clubes do mundo, o Manchester City visitou o Club Brugge e os Cityzens passaram por cima do rival. Com gols de João Cancelo, Mahrez (duas vezes), Walker e Palmer, o time de Guariola venceu por 4 a 1 no Estádio Jan Breydel. Vanaken descontou para os donos da casa.PRESSÃOO Manchester City não se intimidou com a pressão da torcida do Brugge e mandou na partida desde o início. O time de Pep Guardiola dominou as ações, criou grandes oportunidades, mas não conseguia balançar as redes de Mignolet, que chegou a fazer boa defesa em chute cara a cara de De Bruyne.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
GOLSA pressão se converteu em gol aos 30 minutos, quando Phil Foden achou lindo lançamento para João Cancelo nas costas da marcação. O português dominou, invadiu a área e bateu por baixo das pernas de Mignolet. Aos 43, Mahrez foi derrubado por Nsoki e o juiz marcou pênalti. Ele mesmo cobrou e ampliou.
LATERAIS ARTILHEIROSSe no primeiro tempo João Cancelo deixou sua marca para abrir o placar para o Manchester City, na etapa final foi a vez de Kyle Walker balançar as redes. Após linda troca de passes entre Mahrez e De Bruyne, o entregou para o camisa 2, que bateu no canto de Mignolet.
DEDO DO TÉCNICOCom a vantagem confortável no placar, Guardiola mexeu na equipe no segundo tempo e promoveu as entradas de Sterling e do jovem Palmer aos 20 minutos. Dois minutos depois, Sterling avançou pela esquerda e tocou para Palmer, que dominou e bateu de chapa para fazer o quarto, o seu primeira na Champions.
GOL DE HONRA E BANHO DE ÁGUA FRIAMesmo com a derrota sacramentada, o Brugge foi ao ataque e diminuiu a vantagem com Vanaken aos 36 do segundo tempo, mas o Manchester City logo marcou mais um. Fernandinho achou lindo lançamento para Mahrez, que ficou cara a cara com o goleiro e bateu no alto para fechar a conta na Bélgica.
+ Raphinha, Arthur Cabral… Veja os brasileiros que mais valorizaram na Europa desde julho de 2020
SEQUÊNCIABrugge e Manchester City voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 3 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Etihad Stadium, casa dos Cityzens.