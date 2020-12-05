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futebol

Manchester City domina e vence Fulham em grande dia de De Bruyne

Sterling abriu o marcador logo no início da partida, enquanto belga ampliou ainda na primeira etapa. Time da casa perdeu grandes oportunidades, mas venceu sem sustos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 13:50

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 13:50

Crédito: Sterling e De Bruyne brilharam em vitória do Manchester City (DAVE THOMPSON / POOL / AFP
No jogo 700 de Pep Guardiola, o Manchester City fez uma boa perdida, perdeu muitas oportunidades de gols, mas conseguiu fazer valer o favoritismo para vencer o Fulham por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe do técnico espanhol segue fazendo um trabalho de recuperação no Campeonato Inglês após um início ruim.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
PRESSÃOLogo aos dois minutos, Sterling teve a primeira boa chance da partida ao receber bola em profundidade, mas finalizar para boa defesa de Areola. No ataque seguinte, o camisa sete recebeu passe de De Bruyne e dessa vez não desperdiçou, tocando na saída do goleiro francês para abrir o placar.
MASSACREO Manchester City não parou e aos 12 minutos foi a vez de De Bruyne receber passe de Mahrez pela direita e chutar com desvio para outra intervenção de Areola. Aos 25 minutos, o belga ampliou o marcador ao anotar seu gol de pênalti após Sterling sofrer falta dentro da área. O time de Guardiola terminou a primeira etapa com 75% de posse de bola e não deu chances para o Fulham.
CONTROLENa segunda etapa, o Manchester City controlou o jogo, mas não conseguiu ampliar o placar. Logo aos quatro minutos, De Bruyne trabalhou com Gabriel Jesus e finalizou no travessão do Fulham e o belga perdeu outra grande chance ao receber passe longo de Mahrez e parar em Areola. O Fulham tentou criar chances, mas parecia sem forças para chegar ao ataque.

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