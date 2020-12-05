Manchester City domina e vence Fulham em grande dia de De Bruyne

Crédito: Sterling e De Bruyne brilharam em vitória do Manchester City (DAVE THOMPSON / POOL / AFP

No jogo 700 de Pep Guardiola, o Manchester City fez uma boa perdida, perdeu muitas oportunidades de gols, mas conseguiu fazer valer o favoritismo para vencer o Fulham por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe do técnico espanhol segue fazendo um trabalho de recuperação no Campeonato Inglês após um início ruim.

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PRESSÃOLogo aos dois minutos, Sterling teve a primeira boa chance da partida ao receber bola em profundidade, mas finalizar para boa defesa de Areola. No ataque seguinte, o camisa sete recebeu passe de De Bruyne e dessa vez não desperdiçou, tocando na saída do goleiro francês para abrir o placar.

MASSACREO Manchester City não parou e aos 12 minutos foi a vez de De Bruyne receber passe de Mahrez pela direita e chutar com desvio para outra intervenção de Areola. Aos 25 minutos, o belga ampliou o marcador ao anotar seu gol de pênalti após Sterling sofrer falta dentro da área. O time de Guardiola terminou a primeira etapa com 75% de posse de bola e não deu chances para o Fulham.