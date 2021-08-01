Manchester City deve encerrar o interesse por Kane em caso de chegada de Jack Grealish

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O Manchester CIty deve encerrar seu interesse na chegada de Harry Kane caso a contratação de Jack Grealish se confirme, segundo o "Manchester Evening News". O meia do Aston Villa deve custar cerca de 100 milhões de libras (R$ 712 milhões) e a equipe de Pep Guardiola não terá mais dinheiro para investir.Caso o atual campeão da Premier League insistisse na contratação do centroavante do Tottenham, diversos atletas deveriam ser vendidos por uma quantidade signifcativa de dinheiro, uma vez que ambas as operações são complexas.

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Jack Grealish está em negociações avançadas com o Manchester City para assinar um contrato de longo prazo. Pensando na reposição, o Aston Villa também está próximo de acertar a contratação do atacante Leon Bailey, do Bayer Leverkusen.