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futebol

Manchester City desiste da contratação de Cristiano Ronaldo

Atacante português está cada vez mais próximo de um retorno para o Manchester United após sua saída para o Real Madrid em 2009. Jogador se prepara para deixar Turim...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:49

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 10:49
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester City decidiu abandonar a corrida pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Novas informações apontam que nunca houve um acordo pessoal entre a equipe de Pep Guardiola e o astro português.Com isso, o Manchester United se torna o destino favorito para Cristiano Ronaldo atuar nesta temporada. Os Diabos Vermelhos estão preparando o contrato que será apresentado a Jorge Mendes, empresário do jogador. E há confiança em Old Trafford.
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O nome de Paul Pogba, embora tenha sido especulado na Juventus ao longo desta janela de transferências, não será envolvido na negociação. Os Diabos Vermelhos também precisam pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) a Velha Senhora para concretizar a operação.
Na manhã desta sexta-feira, Cristiano Ronaldo não participou do treinamento na Juventus, mas esteve nas instalações do clube, onde ficou cerca de 40 minutos, para se despedir dos companheiros e funcionários. Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, confirmou a saída do atleta.

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