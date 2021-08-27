Manchester City desiste da contratação de Cristiano Ronaldo

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Manchester City decidiu abandonar a corrida pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Novas informações apontam que nunca houve um acordo pessoal entre a equipe de Pep Guardiola e o astro português.Com isso, o Manchester United se torna o destino favorito para Cristiano Ronaldo atuar nesta temporada. Os Diabos Vermelhos estão preparando o contrato que será apresentado a Jorge Mendes, empresário do jogador. E há confiança em Old Trafford.

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O nome de Paul Pogba, embora tenha sido especulado na Juventus ao longo desta janela de transferências, não será envolvido na negociação. Os Diabos Vermelhos também precisam pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) a Velha Senhora para concretizar a operação.