Manchester City deseja renovar o contrato de Guardiola, e promete um aumento milionário

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Depois da decisão da Corte Arbitral do Esporte, que liberou o Manchester City para disputar a Liga dos Campeões nas duas próximas edições, o clube inglês agora já começa a planejar o elenco para as temporadas seguintes. Além de possíveis reforços para dentro das quatro linhas, os Citizens querem manter o técnico Pep Guardiola.

De acordo com informações do jornal "The Mirror", a direção inglesa oferecerá uma extensão de contrato ao catalão, que tem vínculo com o clube até junho de 2021. Apesar de não informar a duração e valores, o periódico diz que o acordo teria um aumento considerável em seu salário.

Atualmente, Guardiola ganha cerca de 20 milhões de libras (R$ 136 milhões) por ano, valor que o coloca entre os treinadores mais bem pagos do mundo.

O técnico, no entanto, ainda não afirmou se vai permanecer ou não no clube.