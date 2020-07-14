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Manchester City deseja renovar o contrato de Guardiola, e promete um aumento milionário

Técnico espanhol tem somente mais um ano de contrato com o Manchester City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:16

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:16

Crédito: AFP
Depois da decisão da Corte Arbitral do Esporte, que liberou o Manchester City para disputar a Liga dos Campeões nas duas próximas edições, o clube inglês agora já começa a planejar o elenco para as temporadas seguintes. Além de possíveis reforços para dentro das quatro linhas, os Citizens querem manter o técnico Pep Guardiola.
De acordo com informações do jornal "The Mirror", a direção inglesa oferecerá uma extensão de contrato ao catalão, que tem vínculo com o clube até junho de 2021. Apesar de não informar a duração e valores, o periódico diz que o acordo teria um aumento considerável em seu salário.
Atualmente, Guardiola ganha cerca de 20 milhões de libras (R$ 136 milhões) por ano, valor que o coloca entre os treinadores mais bem pagos do mundo.
O técnico, no entanto, ainda não afirmou se vai permanecer ou não no clube.
- Agora não é o momento certo (para falar sobre contratos). Um ano é muito, muito tempo para um treinador. Eu estava feliz antes e estou agora. Temos tempo para conversar sobre isso. A minha situação pessoal estava clara, eu disse há um mês que ficaria, não importando se eu estaria na Champions. Algumas pessoas na Inglaterra sugeriram que deveríamos disputar a Championship (segunda divisão inglesa). Se fosse o caso, também teria ficado aqui - disse Guardiola em coletiva.

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