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Manchester City derrota Brentford e segue na liderança em busca do título da Premier League

Após muita pressão na primeira etapa, Mahrez abriu o placar após cobrança de pênalti, enquanto De Bruyne sacramentou o resultado no segundo tempo...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 18:37
O Manchester City derrotou o Brentford por 2 a 0 pela Premier League e deu mais um passo em busca do título do Campeonato Inglês. Após muita pressão, Mahrez abriu o placar no fim da primeira etapa, enquanto Kevin De Bruyne sacramentou a vitória da equipe de Pep Guardiola no segundo tempo.FALTOU MIRAO Manchester City iniciou o jogo pressionando e no primeiro ataque da partida, De Bruyne levantou bola na área, mas Foden cabeceou pela linha de fundo. Aos 28 minutos, Mahrez tentou encontrar Sterling na grande área, Raya desviou o passe e Cancelo chegou batendo por cima do gol. Aos 32, o camisa sete recebeu cruzamento e finalizou de voleio, mas sem direção.
> Veja a tabela da Premier League
NA SEGURANÇAA equipe de Pep Guardiola quase abriu o marcador aos 34 minutos após cobrança de falta ensaiada em que Rúben Dias encontrou Laporte na área e o defensor chutou e tirou tinta da trave do Brentford. Após muita pressão, o Manchester City abriu o placar aos 39 com Mahrez convertendo uma cobrança de pênalti sofrida por Sterling.
NÃO PODE FALHARNa segunda etapa, o Manchester City seguiu melhor na partida e aos nove minutos, João Cancelo fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo, driblou três marcadores, mas parou em defesa de Raya. Aos 28 minutos, o goleiro do Brentford se atrapalhou na saída de bola ao tocar nos pés de Sterling, fez grande defesa na finalização do inglês, mas De Bruyne aproveitou o rebote e ampliou o marcador.
Crédito: ManchesterCityvenceuoBrentfodsemdificuldadespelaPremierLeague(PAULELLIS/AFP

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