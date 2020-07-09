Manchester City define Ferrán Torres como substituto ideal de Leroy Sané

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Após vender o atacante Leroy Sané para o Bayern de Munique, o Manchester City irá ao mercado de transferências em busca de uma reposição para o setor. E de acordo com informações da rádio "Cadena SER", da Espanha, o nome de Ferrán Torres, do Valencia, é quem mais agrada à direção do clube inglês.

O portal informou que os Citizens podem investir pesado para tirar o jogador do Mestalla, especialmente após o aporte financeiro conquistado com a venda do jogador alemão. O contrato de Torres com os "Che" vai até o fim da próxima temporada e, por isso, o clube espanhol pode aceitar um valor relativamente baixo para não perdê-lo de graça em junho de 2021.

Torres é um dos principais nomes do Valencia na temporada e jogou 41 das 47 partidas da equipe em 2019/2020. Até o momento, o atleta marcou seis gols e deu sete assistências. Ferrán também é apontado como promessa para a seleção espanhol. O jogador participou das equipes sub-17, sub-19 e sub-21 da Fúria.