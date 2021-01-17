Manchester City dá show em campo e marca quatro gols no Crystal Palace

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O Manchester City recebeu o Crystal Palace no Eithad Stadium pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola não deu chances para seu adversário, vencendo e convencendo com um placar de 4 a 0, contando com dois gols do zagueiro John Stones e um golaço do meia Gundogan, além de uma ótima atuação do belga Kevin De Bruyne.

O City vai chegar até a ponta do Inglês? Veja a tabelaDOMÍNIOO Manchester City tomou controle do jogo durante os 45 minutos iniciais. Postado no 4-3-3, o time de Guardiola se manteve, durante a maior parte do tempo, no campo de defesa do Crystal Palace, pressionando bastante o adversário. O papel ofensivo de Kevin De Bruyne era tão grande que, em certos momentos, o meia belga chegava até a jogar de forma tão ofensiva quanto o centroavante Gabriel Jesus.

GARÇOMKevin De Bruyne está na cola de Harry Kane para assumir a liderança de assistências do Campeonato Inglês. Após um cruzamento de trivela para dentro da área, o belga parecia ter uma mira para acertar a posição em que o zagueiro John Stones estaria no cabeceio. Com o placa aberto pelo defensor inglês, o City continuou na pressão.

ZAGUEIRO ARTILHEIROJohn Stones, autor de dois gols na vitória do Manchester City, foi uma peça importante da equipe para a vitória. O zagueiro já havia marcado na vitória por 2 a 0 contra o Manchester United na Copa da Liga Inglesa, e agora ajuda mais uma vez o seu time, jogando além de sua função em campo.

BLITZ TOTALA equipe treinada pelo espanhol Pep Guardiola não deixou o Crystal Palace sonhar com um gol durante todo o jogo. A blitz permaneceu no ataque durante todo o tempo, e o Manchester City contou com uma atuação de gala de Kevin De Bruyne, um jogo de artilheiro do zagueiro John Stones e, por fim, golaços de Gundogan e Sterling, sendo este último de falta, para vencer o Palace.