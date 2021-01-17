Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City dá show em campo e marca quatro gols no Crystal Palace

Time de Pep Guardiola pressiona Palace durante 90 minutos e goleia adversários, subindo para a segunda colocação do Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 18:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 18:45

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Manchester City recebeu o Crystal Palace no Eithad Stadium pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola não deu chances para seu adversário, vencendo e convencendo com um placar de 4 a 0, contando com dois gols do zagueiro John Stones e um golaço do meia Gundogan, além de uma ótima atuação do belga Kevin De Bruyne.
O City vai chegar até a ponta do Inglês? Veja a tabelaDOMÍNIOO Manchester City tomou controle do jogo durante os 45 minutos iniciais. Postado no 4-3-3, o time de Guardiola se manteve, durante a maior parte do tempo, no campo de defesa do Crystal Palace, pressionando bastante o adversário. O papel ofensivo de Kevin De Bruyne era tão grande que, em certos momentos, o meia belga chegava até a jogar de forma tão ofensiva quanto o centroavante Gabriel Jesus.
GARÇOMKevin De Bruyne está na cola de Harry Kane para assumir a liderança de assistências do Campeonato Inglês. Após um cruzamento de trivela para dentro da área, o belga parecia ter uma mira para acertar a posição em que o zagueiro John Stones estaria no cabeceio. Com o placa aberto pelo defensor inglês, o City continuou na pressão.
ZAGUEIRO ARTILHEIROJohn Stones, autor de dois gols na vitória do Manchester City, foi uma peça importante da equipe para a vitória. O zagueiro já havia marcado na vitória por 2 a 0 contra o Manchester United na Copa da Liga Inglesa, e agora ajuda mais uma vez o seu time, jogando além de sua função em campo.
BLITZ TOTALA equipe treinada pelo espanhol Pep Guardiola não deixou o Crystal Palace sonhar com um gol durante todo o jogo. A blitz permaneceu no ataque durante todo o tempo, e o Manchester City contou com uma atuação de gala de Kevin De Bruyne, um jogo de artilheiro do zagueiro John Stones e, por fim, golaços de Gundogan e Sterling, sendo este último de falta, para vencer o Palace.
SEQUÊNCIAO Manchester City segue na briga por uma posição alta na tabela, e enfrenta o Aston Villa na próxima quarta-feira, 20, às 15h (de Brasília), em partida adiada da 1ª rodada. O Crystal Palace, por sua vez, joga em casa contra o West Ham na terça-feira, 26, às 15h (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados