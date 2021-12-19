Manchester City conquista grande vitória sobre o Newcastle e segue na ponta da Premier League

O Manchester CIty conquistou outra grande vitória e segue na liderança da Premier League. A vítima da vez foi o Newcastle, que sofreu uma dura derrota em casa por 4 a 0. A equipe de Pep Guardiola dominou a partida do início ao fim e chegou aos 44 pontos devido aos gols de Rúben Dias, João Cancelo, Mahrez e Sterling.GOL E SUSTOLogo no início da primeira etapa, o Manchester City após João Cancelo receber lançamento na linha de fundo, cruzar para Rúben Dias, que contou com bobeira da zaga do Newcastle, para abrir o placar de cabeça. Aos 11, os mandantes quase empataram com Joelinton aproveitando corte errado da zaga da equipe de Guardiola, mas a bola tirou tinta da trave.
DOMINANTEApós o susto, o Manchester City voltou a controlar as ações da partida e ampliou o marcador com Cancelo. Aos 26, minutos, o português recebeu passe na intermediária, driblou dois marcadores, avançou até a entrada da área e soltou um balaço para o fundo das redes. Nos acréscimos, Gabriel Jesus foi encontrado no lado esquerdo da área, mas bateu cruzado para fora.
TANTO BATE ATÉ QUE FURANo início da segunda etapa, Sterling foi lançado na área, escorou de cabeça para Jesus finalizar para ótima defesa de Dubravka. Aos 11, Sterling recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu para outra ótima defesa do goleiro. Aos 18, Mahrez recebeu cruzamento de Zinchenko e finalizou de primeira para marcar o 3º gol.
VITÓRIA SACRAMENTADAAos 25 minutos, Callum Wilson aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para excelente defesa de Ederson. No fim da partida, Gabriel Jesus recebeu lançamento pelo lado esquerdo, fez linda jogada individual e encontrou Sterling na pequena área para fechar a conta.