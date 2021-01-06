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Manchester City confirma três novos casos de Covid-19 dentro do clube

Clube inglês confirmou a informação horas antes da partida contra o Manchester United pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Guardiola tem elenco reduzido para o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 08:48

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:48

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
O Manchester City confirmou mais três casos de Covid-19 dentro do clube horas antes do duelo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United. Scott Carson, goleiro veterano, Cole Palmer, jovem meio-campista, e um membro da comissão técnica são os novos contaminados. Com isso, o número total de membros com o novo coronavírus sobe para 17 nas duas últimas semanas.Os ingleses informaram que os contaminados já realizam isolamento social de acordo com o protocolo da Premier League e do Governo Britânico. Além de ter jogadores acometidos pela doença, o Manchester City também vê seu calendário se tornar mais complicado por conta do adiamento do duelo contra o Everton que seria realizado no último dia 28 de dezembro.
Desde a volta do Natal, Gabriel Jesus e Kyle Walker foram os primeiros nomes divulgados que testaram positivo para a Covid-19. O goleiro Ederson e o zagueiro Eric García foram outros dois jogadores que também pegaram o novo coronavírus. Com isso, Pep Guardiola tem um elenco limitado para o duelo desta quarta-feira.

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