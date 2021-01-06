Manchester City confirma três novos casos de Covid-19 dentro do clube

O Manchester City confirmou mais três casos de Covid-19 dentro do clube horas antes do duelo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United. Scott Carson, goleiro veterano, Cole Palmer, jovem meio-campista, e um membro da comissão técnica são os novos contaminados. Com isso, o número total de membros com o novo coronavírus sobe para 17 nas duas últimas semanas.Os ingleses informaram que os contaminados já realizam isolamento social de acordo com o protocolo da Premier League e do Governo Britânico. Além de ter jogadores acometidos pela doença, o Manchester City também vê seu calendário se tornar mais complicado por conta do adiamento do duelo contra o Everton que seria realizado no último dia 28 de dezembro.