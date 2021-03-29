Manchester City confirma saída de Agüero ao final da temporada

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Fim de uma era. O Manchester City confirmou nesta segunda-feira que o atacante Sergio Agüero deixará o clube ao final da temporada, em junho, quando termina seu contrato. Desde 2011 na equipe, o argentino é o maior artilheiro da história dos Cityzens, com 257 gols em 384 partidas.

+ Veja a tabela da Premier LeagueA saída de Agüero do Manchester City já era especulada pela imprensa europeia desde os últimos meses, principalmente pela pouca participação do atleta na atual temporada. O camisa 10 conviveu com muitas lesões e entrou em campo apenas 14 vezes, sendo nove saindo do banco, e marcou três gols.

De acordo com o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, Agüero é "uma lenda" do Manchester City. O dirigente também confirmou que o atacante ganhará uma estátua em sua homenagem no Etihad Stadium.

- A contribuição dada por Agüero ao nosso clube nos últimos dez anos é algo fora de série. Ele é uma lenda e será para sempre lembrado por todos que amam esse time e por todos os que amam o futebol. Agora ainda não é o momento para palavras de adeus ou discursos. Ainda há muito para ser alcançado no tempo em que Sergio ainda estará conosco, e estamos ansiosos pela maneira como certamente ele irá contribuir nos desafios que temos pela frente - disse o presidente, antes de completar:

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- Neste meio tempo, também tenho o prazer de anunciar que já encomendamos para um artista a criação de uma estátua de Agüero, que será colocada no Etihad Stadium ao lado das que já estão sendo feitas para David Silva e Vincent Kompany.