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futebol

Manchester City confirma saída de Agüero ao final da temporada

Jogador de 32 anos tem contrato somente até o final de junho e ficará livre no mercado. Clube inglês homenageará argentino com uma estátua no Etihad Stadium...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 16:51
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Fim de uma era. O Manchester City confirmou nesta segunda-feira que o atacante Sergio Agüero deixará o clube ao final da temporada, em junho, quando termina seu contrato. Desde 2011 na equipe, o argentino é o maior artilheiro da história dos Cityzens, com 257 gols em 384 partidas.
+ Veja a tabela da Premier LeagueA saída de Agüero do Manchester City já era especulada pela imprensa europeia desde os últimos meses, principalmente pela pouca participação do atleta na atual temporada. O camisa 10 conviveu com muitas lesões e entrou em campo apenas 14 vezes, sendo nove saindo do banco, e marcou três gols.
De acordo com o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, Agüero é "uma lenda" do Manchester City. O dirigente também confirmou que o atacante ganhará uma estátua em sua homenagem no Etihad Stadium.
- A contribuição dada por Agüero ao nosso clube nos últimos dez anos é algo fora de série. Ele é uma lenda e será para sempre lembrado por todos que amam esse time e por todos os que amam o futebol. Agora ainda não é o momento para palavras de adeus ou discursos. Ainda há muito para ser alcançado no tempo em que Sergio ainda estará conosco, e estamos ansiosos pela maneira como certamente ele irá contribuir nos desafios que temos pela frente - disse o presidente, antes de completar:
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
- Neste meio tempo, também tenho o prazer de anunciar que já encomendamos para um artista a criação de uma estátua de Agüero, que será colocada no Etihad Stadium ao lado das que já estão sendo feitas para David Silva e Vincent Kompany.
Contrato em julho de 2011, 'Kun', como é apelidado, rapidamente caiu nas graças do torcedor. Em sua estreia, contra o Swansea, em agosto do mesmo ano, o argentino marcou dois gols na goleada por 4 a 0 e deu uma assistência. Ao final da temporada, Agüero marcou o gol do título inglês sobre o QPR aos 48 minutos do segundo tempo da última rodada do campeonato. Na ocasião, o clube saiu de um jejum de 44 anos.

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