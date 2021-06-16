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futebol

Manchester City cogita trocar Bernardo Silva por João Félix

Equipe de Pep Guardiola tem Harry Kane como prioridade para a próxima temporada, enquanto português do Atlético de Madrid é visto como principal alternativa...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 08:31

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:31

Crédito: João Félix pode se transferir do Atlético na próxima temporada (GABRIEL BOUYS / AFP
O Manchester City cogita trocar Bernardo Silva por João Félix com o Atlético de Madrid nesta janela de transferências, segundo a "Eurosport". O nome do jovem português é tratado como uma alternativa caso a equipe de Guardiola não chegue em um acordo com o Tottenham por Harry Kane.De acordo com a imprensa espanhola, o interesse na joia não é de hoje. Na última temporada, membros do clube inglês perguntaram ao entorno do atleta sobre uma possível saída, mas sem sucesso. No entanto, todos enxergam uma mudança neste momento como algo mais factível.
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Na Inglaterra, há informações de que Bernardo Silva estaria insatisfeito no Manchester City. Com isso, o meio-campista passou a ser fortemente especulado como possível reforço do Barcelona. Mas o Atlético de Madrid também tem desejo em contar com o camisa 20.
Os Citizens não estão interessados em nenhuma outra troca com outro time que não seja por João Félix. Caso o negócio não se concretize, o clube do técnico catalão não deve permitir a saída de seu atleta se não for por uma quantidade alta de dinheiro.

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