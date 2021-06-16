Crédito: João Félix pode se transferir do Atlético na próxima temporada (GABRIEL BOUYS / AFP

O Manchester City cogita trocar Bernardo Silva por João Félix com o Atlético de Madrid nesta janela de transferências, segundo a "Eurosport". O nome do jovem português é tratado como uma alternativa caso a equipe de Guardiola não chegue em um acordo com o Tottenham por Harry Kane.De acordo com a imprensa espanhola, o interesse na joia não é de hoje. Na última temporada, membros do clube inglês perguntaram ao entorno do atleta sobre uma possível saída, mas sem sucesso. No entanto, todos enxergam uma mudança neste momento como algo mais factível.

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Na Inglaterra, há informações de que Bernardo Silva estaria insatisfeito no Manchester City. Com isso, o meio-campista passou a ser fortemente especulado como possível reforço do Barcelona. Mas o Atlético de Madrid também tem desejo em contar com o camisa 20.