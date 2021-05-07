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futebol

Manchester City cogita contratação de Declan Rice, do West Ham

Clube dirigido por Pep Guardiola irá aguardar decisão de Fernandinho sobre saída ou permanência no clube para se movimentar na janela de transferências...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 10:12
Crédito: Divulgação / Site oficial do West Ham
O Manchester City esrá pensando na possibilidade de fazer uma proposta por Declan Rice na próxima janela de transferências, segundo o "The Times". No entanto, a chegada o inglês depende da saída de Fernandinho, mas o brasileiro ainda não definiu seu futuro.O veterano de 36 anos tem contrato com o clube de Pep Guardiola até o dia 30 de junho, mas o Manchester City está disposto a oferecer mais um ano de renovação. O atleta chegou ao clube em 2013 e é um dos principais nomes do elenco.
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Por outro lado, a chegada de Rice é mais complicada, pois o jovem de 22 anos tem contrato com os Hammers até 2024 e também é alvo do Chelsea e Manchester United. Além disso, David Moyes, técnico do West Ham, não quer sua saída do plantel no próximo mercado.

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