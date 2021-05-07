Manchester City cogita contratação de Declan Rice, do West Ham

O Manchester City esrá pensando na possibilidade de fazer uma proposta por Declan Rice na próxima janela de transferências, segundo o "The Times". No entanto, a chegada o inglês depende da saída de Fernandinho, mas o brasileiro ainda não definiu seu futuro.O veterano de 36 anos tem contrato com o clube de Pep Guardiola até o dia 30 de junho, mas o Manchester City está disposto a oferecer mais um ano de renovação. O atleta chegou ao clube em 2013 e é um dos principais nomes do elenco.