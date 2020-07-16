Manchester City chega a um acordo por Ferran Torres, do Valencia

O Manchester City chegou a um acordo para contratar Ferran Torres, do Valencia, segundo o 'Eurosport'. O contrato do jogador com o Valencia termina em 2021 e as negociações para renovar estavam encerradas.
O representante do jogador e os dirigentes do Manchester City se reuniram nesta semana e ambas as partes chegaram a um acordo. Para Guardiola, o jogador é o substituto ideal para a saída confirmada de Leroy Sané, anunciado pelo Bayern de Munique.
Ferran Torres encerra seu contrato em junho de 2021 e a partir de janeiro estaria livre para assinar por qualquer clube. Agora, falta apenas acertar os valores com o clube espanhol, que não deve dificultar a saída do jogador para não perdê-lo de graça daqui a poucos meses.