Manchester City chega a um acordo por Ferran Torres, do Valencia

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O Manchester City chegou a um acordo para contratar Ferran Torres, do Valencia, segundo o 'Eurosport'. O contrato do jogador com o Valencia termina em 2021 e as negociações para renovar estavam encerradas.

O representante do jogador e os dirigentes do Manchester City se reuniram nesta semana e ambas as partes chegaram a um acordo. Para Guardiola, o jogador é o substituto ideal para a saída confirmada de Leroy Sané, anunciado pelo Bayern de Munique.