Manchester City chega a acordo com Valencia por Ferrán Torres, diz jornal

O Manchester City está perto de anunciar a contratação do meia-atacante Ferrán Torres, do Valencia. De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o clube inglês chegou a um acordo com os espanhóis nesta quarta-feira e a oficialização do negócio deve ocorrer nos próximos dias.O jogador de 20 anos será comprado por 25 milhões de euros (R$ 151 milhões), além de mais 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) em variáveis. Ferrán tem contrato com o Valencia somente até junho de 2021 e já tinha avisado que não iria renovar o vínculo.
Na temporada que se encerrou recentemente, Torres fez 44 partidas pelo Valencia, marcou seis gols e deu oito assistências. O jogador é tratado como promessa do futebol espanhol, sendo inclusive aponto como candidato a disputar a próxima Eurocopa.