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futebol

Manchester City busca classificação antecipada na Liga dos Campeões

Time de Guardiola precisa de uma vitória simples contra o Olympiacos fora de casa. Porto encara Olympique Marseille fora de casa visando se aproximar das oitavas de final...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 13:19
Crédito: Manchester City venceu primeiro confronto contra o Olympiacos com tranquilidade (Divulgação Twitter
O Manchester City viaja para encarar o Olympiacos nesta quarta-feira, às 14h55( horário de Brasília), e busca confirmar o favoritismo no grupo para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Guardiola está com aproveitamento de 100% na competição, enquanto os gregos só venceram uma partida.O espanhol não garantiu a presença de Aguero na partida e o argentino segue tratando uma lesão, mas o comandante está entusiasmado com a partida.
- Nós temos a chance de classificar e seria bom estar entre os 16 melhores times da Europa. Nós temos uma boa sensação, sabemos o que devemos fazer, sabemos que somos um time que marca muitos gols e estamos falhando nisso, mas temos que achar a solução. Pequenos detalhes que precisamos melhorar.
> Confira a tabela da Liga dos Campeões
Mais tarde, às 17h (horário de Brasília), o Porto, vice-líder do Grupo C, também joga na estrada contra o Olympique de Marseille. A equipe portuguesa está com seis pontos e o técnico Sérgio Conceição afirmou que não tem nada decidido na chave e pede cuidado com o confronto, apesar dos franceses não terem pontuado.
- Neste grupo, todas as equipes podem ganhar e perder. Até mesmo o Manchester City não é imbatível. Estamos sempre à procura da perfeição. Ainda há coisas que temos que trabalhar para sermos mais consistentes.
Este duelo é importante para o Olympique de Marseille que sonha em dar a volta por cima no torneio após um início ruim. A segunda colocação da chave segue em aberta, enquanto os ingleses são os favoritos para terminarem na primeira colocação do grupo e de forma antecipada.

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