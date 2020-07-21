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futebol

Manchester City busca a contratação de Nathan Aké, do Bournemouth

Pep Guardiola quer reforçar a defesa dos Citizens para a próxima temporada
e manteve conversas com o zagueiro holandês...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:38

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:38

Crédito: AFP
Buscando reforçar a defesa do Manchester City para a próxima temporada, Pep Guardiola já tem mais um alvo na mira. De acordo com o "The Guardian", Nathan Aké, do Bournemouth, está na lista do treinador espanhol.
O zagueiro holandês é avaliado pelo clube inglês em 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões). O valor é muito abaixo do pedido por outros jogadores que interessam ao City, como Diego Carlos, do Sevilla, e Kalidou Koulibaly, do Napoli.
Nathan Aké vem se destacando pelo Bournemouth nas últimas temporadas. Com o clube ameaçado de rebaixamento, o preço do zagueiro holandês pode abaixar. O Manchester United também tem interesse no jogador.

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