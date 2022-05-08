Manchester City bate o Newcastle e amplia vantagem na briga pelo título da Premier League

A eliminação na Champions League parece não ter pesado para o Manchester City, que venceu o Newcastle por 5 a 0 no Etihad Stadium pela 36ª rodada da Premier League. A equipe de Guardiola dominou o jogo e garantiu a vitória para ficar mais perto do título, já que o Liverpool ficou no empate na rodada.> Veja a tabela da Premier League

CITY NA FRENTE!O Manchester controlava as ações do jogo e depois de muita pressão, abriu o placar. Aos 18 minutos, Gundogan cruzou na direita para Cancelo que tocou de cabeça para Sterling, na área, marcar o primeiro gol da partida.

AMPLIA!Como de costume, a pressão da equipe de Pep Guardiola continuou e a vantagem foi ampliada. Aos 38 minutos, a bola foi lançada para Gundogan, que bateu forte de primeira, o goleiro espalmou, a bola sobrou na pequena área para Ruben Dias, bateu no goleiro e sobrou para Laporte só empurrar para dentro do gol.

BAILE!No segundo tempo, o Manchester City deu uma aula de futebol e marcou mais três gols. Aos 16 minutos do segundo tempo, De Bruyne cobrou escanteio na primeira trave e Rodri completou de cabeça. Depois, aos 45, Grealish carregou pela esquerda, tocou para Zinchenko que deu para Foden marcar. Em seguida, Grealish tabelou com Foden e tocou para Sterling marcar o último gol do jogo.

BRIGA PELO TÍTULOCom a vitória, o Manchester City abriu uma vantagem de três pontos para o Liverpool e deu um passo enorme pela conquista do título da Premier League. Isto porque os Reds empataram na rodada com o Tottenham. Restam apenas três jogos nesta reta final da temporada.