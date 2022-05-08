Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City bate o Newcastle e amplia vantagem na briga pelo título da Premier League
futebol

Manchester City bate o Newcastle e amplia vantagem na briga pelo título da Premier League

O Liverpool empatou na rodada e deu espaço para os Citizens ficarem mais perto do título
...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 14:33
A eliminação na Champions League parece não ter pesado para o Manchester City, que venceu o Newcastle por 5 a 0 no Etihad Stadium pela 36ª rodada da Premier League. A equipe de Guardiola dominou o jogo e garantiu a vitória para ficar mais perto do título, já que o Liverpool ficou no empate na rodada.> Veja a tabela da Premier League
CITY NA FRENTE!O Manchester controlava as ações do jogo e depois de muita pressão, abriu o placar. Aos 18 minutos, Gundogan cruzou na direita para Cancelo que tocou de cabeça para Sterling, na área, marcar o primeiro gol da partida.
AMPLIA!Como de costume, a pressão da equipe de Pep Guardiola continuou e a vantagem foi ampliada. Aos 38 minutos, a bola foi lançada para Gundogan, que bateu forte de primeira, o goleiro espalmou, a bola sobrou na pequena área para Ruben Dias, bateu no goleiro e sobrou para Laporte só empurrar para dentro do gol.
BAILE!No segundo tempo, o Manchester City deu uma aula de futebol e marcou mais três gols. Aos 16 minutos do segundo tempo, De Bruyne cobrou escanteio na primeira trave e Rodri completou de cabeça. Depois, aos 45, Grealish carregou pela esquerda, tocou para Zinchenko que deu para Foden marcar. Em seguida, Grealish tabelou com Foden e tocou para Sterling marcar o último gol do jogo.
BRIGA PELO TÍTULOCom a vitória, o Manchester City abriu uma vantagem de três pontos para o Liverpool e deu um passo enorme pela conquista do título da Premier League. Isto porque os Reds empataram na rodada com o Tottenham. Restam apenas três jogos nesta reta final da temporada.
Crédito: CitygoleiaoNewcastlenoEtihadStadium(Foto:PaulELLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados