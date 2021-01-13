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futebol

Manchester City bate o Brighton, vence a quarta partida seguida no Inglês e entra no G4 da competição

Time de Pep Guardiola domina a partida, cria grandes chances de gol, desperdiça pênalti, mas vence apenas pelo placar mínimo atuando em casa. Clube ocupa a terceira colocação...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:02
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Manchester City está no G4 do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola recebeu o Brighton, no Etihad Stadium, e venceu por 1 a 0, com gol de Phil Foden. Com o resultado, o clube chega aos 32 pontos e agora está em terceiro.
+ Veja a tabela da Premier LeagueMASSACREEm casa, o Manchester City pressionou o Brighton desde o início do jogo, mas a equipe de Guardiola encontrou dificuldades para balançar as redes do goleiro Robert Sánchez, que, sem dúvidas, foi o melhor em campo e evitou uma goleada.
NO APAGAR DAS LUZESQuase nos acréscimos do primeiro tempo, o City balançou as redes para ir ao intervalo vencendo. De Bruyne achou lindo passe para Phil Foden, que com um toque limpou a marcação e depois bateu no cantinho para não dar chances ao goleiro do Brighton.
MANTENDO O RITMOO Manchester City não diminuiu o ritmo na etapa final e continuou pressionando muito. Mahrez perdeu grande chance mandando bola para fora, Bernardo Silva acertou a trave e o goleiro Sánchez continuou evitando outras chances.
ISOLOUNos acréscimos, a defesa do Brighton falhou, De Bruyne foi mais rápido e acabou sendo derrubado dentro da área pelo goleiro Sánchez. Na cobrança, porém, Sterling, que entrou na segunda etapa, isolou e mandou por cima a chance de ampliar.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Crystal Palace, no domingo, mais uma vez em casa. O Brighton, por sua vez, visita o Leeds, no sábado.

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