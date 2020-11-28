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futebol

Manchester City atropela o Burnley pelo Campeonato Inglês: 5 a 0

Com três gols de Mahrez, Citizens goleiam e se aproximam do G5...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 13:55

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 13:55

Crédito: AFP/Martin Rickett
Sem sustos, o Manchester City humilhou o Burnley, neste sábado, em casa, por 5 a 0. Os gols foram marcados por Mahrez (três), Mendy e Ferrán Torrez,, em partida válida pela décima rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Peacock-Farrell, goleiro do time visitante, ainda marcou (contra) aquele que seria o sexto gol, mas o VAR interviu e anulou corretamente por impedimento de Gabriel Jesus.
O Manchester City usou três brasileiros: o goleiro Ederson, o atacante Gabriel Jesus e o volante Fernandinho, que volta de lesão, entrou no segundo tempo e só pôde jogar 45 minutos.
Panorama
Com o resultado, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola se recupera após um empate e uma derrota, chega aos 15 pontos na competição e está em oitavo, perto do G5. Na Premier League, são quatro vagas para a Champions e uma para a Liga Europa. Apesar disso, pela força do elenco e pelo fato das duas copas nacionais também darem vagas na Liga Europa, o Manchester City tem tudo para jogar um torneio continental na próxima temporada.
Isso sem contar a possibilidade de um time inglês conquistar a Champions e/ou a Liga Europa e o G5 virar até mesmo G9. Por ora, o G5 tem Liverpool (21); Tottenham (20), Chelsea (18), Leicester (18) e Southampton (17). Desses, apenas o líder já jogou na rodada.
No próximo sábado, às 12h, o City recebe o Fulham, enquanto o Burnley, que está em 17º, com apenas cinco pontos, recebe o Everton, sexto lugar, no mesmo horário. Antes disso, porém, o Manchester visita o Porto, na terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions.

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