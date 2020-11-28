Manchester City atropela o Burnley pelo Campeonato Inglês: 5 a 0

Crédito: AFP/Martin Rickett

Sem sustos, o Manchester City humilhou o Burnley, neste sábado, em casa, por 5 a 0. Os gols foram marcados por Mahrez (três), Mendy e Ferrán Torrez,, em partida válida pela décima rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Peacock-Farrell, goleiro do time visitante, ainda marcou (contra) aquele que seria o sexto gol, mas o VAR interviu e anulou corretamente por impedimento de Gabriel Jesus.

O Manchester City usou três brasileiros: o goleiro Ederson, o atacante Gabriel Jesus e o volante Fernandinho, que volta de lesão, entrou no segundo tempo e só pôde jogar 45 minutos.

Panorama

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola se recupera após um empate e uma derrota, chega aos 15 pontos na competição e está em oitavo, perto do G5. Na Premier League, são quatro vagas para a Champions e uma para a Liga Europa. Apesar disso, pela força do elenco e pelo fato das duas copas nacionais também darem vagas na Liga Europa, o Manchester City tem tudo para jogar um torneio continental na próxima temporada.

Isso sem contar a possibilidade de um time inglês conquistar a Champions e/ou a Liga Europa e o G5 virar até mesmo G9. Por ora, o G5 tem Liverpool (21); Tottenham (20), Chelsea (18), Leicester (18) e Southampton (17). Desses, apenas o líder já jogou na rodada.