Manchester City anuncia renovação com Fernandinho até 2022

O Manchester City anunciou a renovação do volante Fernandinho até 2022. Aos 36 anos, o veterano afirmou que sua trajetória na equipe comandada por Pep Guardiola ainda não terminou após mais uma temporada consistente e com títulos.

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- Na minha cabeça e na minha mente, o trabalho ainda não terminou. Esse é o motivo pelo qual decidi ficar por mais um ano e tentar ajudar o clube a alcançar os objetivos que busca. Há espaços para evoluir - comentou o volante.

Txiki Begiristain, diretor de futebol do atual campeão da Premier League, também elogiou o brasileiro após a assinatura do contrato.

- Ele é um jogador extraordinário e um profissional exemplar. Desde que chegou em 2013, suas atitudes e consistência são excepcionais e ele se desenvolveu para ser um dos atletas mais influentes. Ele é nosso capitão e líder. Há vários jovens talentosos em nosso elenco, mas é vital ter alguém com o conhecimento e a experiência de Fernandinho.