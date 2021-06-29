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futebol

Manchester City anuncia renovação com Fernandinho até 2022

Meio-campista brasileiro segue no elenco do técnico Pep Guardiola por mais uma temporada após ser vice-campeão da Champeions League...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 08:34

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 08:34

O Manchester City anunciou a renovação do volante Fernandinho até 2022. Aos 36 anos, o veterano afirmou que sua trajetória na equipe comandada por Pep Guardiola ainda não terminou após mais uma temporada consistente e com títulos.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Na minha cabeça e na minha mente, o trabalho ainda não terminou. Esse é o motivo pelo qual decidi ficar por mais um ano e tentar ajudar o clube a alcançar os objetivos que busca. Há espaços para evoluir - comentou o volante.
Txiki Begiristain, diretor de futebol do atual campeão da Premier League, também elogiou o brasileiro após a assinatura do contrato.
- Ele é um jogador extraordinário e um profissional exemplar. Desde que chegou em 2013, suas atitudes e consistência são excepcionais e ele se desenvolveu para ser um dos atletas mais influentes. Ele é nosso capitão e líder. Há vários jovens talentosos em nosso elenco, mas é vital ter alguém com o conhecimento e a experiência de Fernandinho.
Desde que o meia chegou, o Manchester City conquistou 13 títulos para a sua sala de troféus. Foram quatro Premier Leagues, seis Taças da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, duas Supercopas da Inglaterra, além de ter participado da melhor campanha da história do clube em uma Liga dos Campeões.Fernandinho segue no City até 2022 (ALEX LIVESEY / POOL / AFP)

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