Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City anuncia planos para construir uma estátua de David Silva

Meio-campista espanhol deixou o clube após dez anos de serviço...
LanceNet

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 12:32

Crédito: WILL OLIVER / AFP
O Manchester City anunciou planos para construir uma estátua para David Silva no Etihad Stadium. O gesto será para homenagear o fim da passagem de 10 anos do espanhol pelo clube inglês.
Além da estátua, o presidente do Manchester City anunciou que também será colocado um mosaico na Academia para homenagear o jogador, considerado um dos maiores ídolos do clube.
David Silva chegou ao Manchester City em 2010. No total, disputou 436 partidas e conquistou quatro Premier League, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados