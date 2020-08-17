Manchester City anuncia planos para construir uma estátua de David Silva

O Manchester City anunciou planos para construir uma estátua para David Silva no Etihad Stadium. O gesto será para homenagear o fim da passagem de 10 anos do espanhol pelo clube inglês.
Além da estátua, o presidente do Manchester City anunciou que também será colocado um mosaico na Academia para homenagear o jogador, considerado um dos maiores ídolos do clube.
David Silva chegou ao Manchester City em 2010. No total, disputou 436 partidas e conquistou quatro Premier League, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças.