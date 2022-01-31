Manchester City anuncia contratação do 'Rei da América'

O Manchester City anunciou a contratação de Julián Álvarez, atacante do River Plate e eleito o "Rei da América" na última temporada. O jovem de 22 anos assinou acordo com o clube inglês até 2027, mas permanece na Argentina pelo menos até o meio deste ano.- Julián é um jogador que estamos monitorando há um tempo. Ele é capaz de jogar em diversos setores do ataque e nós acreditamos que ele é um dos melhores atacantes jovend da América do Sul. Eu creio que somos capazes de oferecer as melhores condições para melhorar seu potencial e se tornar um grande jogador - disse Txiki Begiristain, dirigente do Manchester City.