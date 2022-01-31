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futebol

Manchester City anuncia contratação do 'Rei da América'

Julián Álvarez, atacante do River Plate, foi contratado pela equipe de Pep Guardiola, mas permanece no clube argentino até o meio do ano...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 11:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:29

O Manchester City anunciou a contratação de Julián Álvarez, atacante do River Plate e eleito o "Rei da América" na última temporada. O jovem de 22 anos assinou acordo com o clube inglês até 2027, mas permanece na Argentina pelo menos até o meio deste ano.- Julián é um jogador que estamos monitorando há um tempo. Ele é capaz de jogar em diversos setores do ataque e nós acreditamos que ele é um dos melhores atacantes jovend da América do Sul. Eu creio que somos capazes de oferecer as melhores condições para melhorar seu potencial e se tornar um grande jogador - disse Txiki Begiristain, dirigente do Manchester City.
> Veja a tabela da Premier League
Na última janela de transferências de verão na Europa, o clube de Pep Guardiola buscou a contratação de Harry Kane, mas esbarrou em sucessivas negativas do Tottenham. Com a chegada do argentino, o cenário no próximo mercado pode mudar e os Sky Blues podem buscar reforços em outros setores.
Na última Superliga Argentina, Álvarez foi o grande destaque do River Plate com 18 gols marcados em 21 partidas. O centroavante foi a principal peça da equipe de Marcelo Gallardo para encerrar o jejum de títulos nacionais e é uma aposta para o futuro da seleção argentina.
Crédito: JuliánÁlvarezénovoreforçodoManchesterCIty(Divulgação/RiverPlate

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