Manchester City anuncia a saída do goleiro chileno Bravo: 'Obrigado'

Após a saída de David Silva, mais um jogador se despediu do Manchester City. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou a saída do goleiro chileno Claudio Bravo, de 37 anos, que estava há quatro temporadas na equipe da Terra da Rainha.Através de seu site oficial, o Manchester City deixou uma mensagem de despedida e agradecimento ao goleiro pelos serviços prestados. O jogador chegou ao clube junto com Guardiola, a pedido do goleiro, em 2016.