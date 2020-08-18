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futebol

Manchester City anuncia a saída do goleiro chileno Bravo: 'Obrigado'

Goleiro chegou ao clube inglês em 2016, mas nunca se firmou. Real Betis pode ser o destino...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 14:19
Crédito: AFP
Após a saída de David Silva, mais um jogador se despediu do Manchester City. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou a saída do goleiro chileno Claudio Bravo, de 37 anos, que estava há quatro temporadas na equipe da Terra da Rainha.Através de seu site oficial, o Manchester City deixou uma mensagem de despedida e agradecimento ao goleiro pelos serviços prestados. O jogador chegou ao clube junto com Guardiola, a pedido do goleiro, em 2016.
- Todos no Manchester City gostariam de agradecer a Claudio por seus quatro anos no clube e desejar boa sorte em seus empreendimentos futuros - disse o City.
Livre no mercado, Bravo pode assinar com qualquer clube. Segundo a imprensa espanhola, o arqueiro pode reforçar o Real Betis na próxima temporada.

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