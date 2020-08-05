futebol

Manchester City anuncia a contratação do zagueiro Nathan Aké

Zagueiro é o segundo reforço do clube para a próxima temporada. Ingleses anunciaram Ferrán Torres, ex-Valencia, na última terça-feira...
LanceNet

05 ago 2020 às 15:41

Crédito: Divulgação / Manchester City
O Manchester City anunciou mais uma contratação nesta quarta-feira. O novo reforço é o zagueiro Nathan Aké, de 25 anos, que estava no Bournemouth, também da Inglaterra. O jogador assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2025.O Manchester City não informou o valor da transferência, mas, de acordo com a imprensa britânica, a negociação gira em torno de 41 milhões de libras (R$ 284 milhões). O zagueiro, que atuou no Chelsea, tinha uma cláusula de recompra por parte dos Blues, que não exerceram o direito.
- O City tem sido o melhor time inglês na última década. Vir para cá é um sonho pra mim. Esse é um time de altíssimo nível, cheio de jogadores de classe mundial. Para onde você olha nesse elenco, vê grandes nomes com pedigree internacional - disse Aké em sua primeiras palavras ao site do City.
Aké é o segundo reforço do Manchester City para a próxima temporada. Na última terça-feira, o time inglês anunciou o atacante Ferrán Torres, ex-Valencia.

