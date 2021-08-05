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futebol

Manchester City anuncia a contratação de Jack Grealish, ex-Aston Villa

Meio-campista inglês que atuava pelo Aston Villa foi anunciado oficialmente pelo Manchester City nesta quinta-feira...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 16:22
Crédito: AFP
O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do meio-campista inglês Jack Grealish. O jogador, que atuava pelo Aston Villa, assinou com os Cityzens por um total de 118 milhões de euros e receberá a camisa 10 da equipe inglesa.
+ Veja a tabela do InglêsContratado pelo Manchester City por um total de 118 milhões de euros (R$ 718,7 milhões na cotação atual da moeda), Grealish tornou-se o jogador mais caro da história da Premier League, e assinou com os Cityzens até o fim de junho de 2027.
O jogador receberá a camisa 10 do Manchester City, que antes pertencia ao argentino Sergio Aguero, e já falou à TV oficial do clube sobre a sua contratação.
- Estou extremamente feliz por ter ingressado ao Man City,o melhor time do país com um técnico considerado o melhor do mundo, é um sonho que se tornou realidade fazer parte deste clube. Nas últimas 10 temporadas, eles ganharam troféus importantes - disse Grealish.
Em sua chegada ao Manchester City, Jack Grealish exaltou o fato de poder ser treinado pelo espanhol Pep Guardiola na equipe inglesa.​- A vinda de Pep (Guardiola) os levou para o próximo nível, e o futebol que esse time joga é o mais emocionante da Europa. Jogar pelo Pep e aprender com ele vai ser especial e é algo que qualquer jogador de futebol gostaria de ter - falou o reforço do City.
Grealish ainda não tem a data de sua estreia definida pelo Manchester City, mas pode atuar na Supercopa Inglesa, às 13:15h (de Brasília) deste sábado contra o Leicester City.

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