Manchester City anuncia a contratação de Ferrán Torres

Crédito: Divulgação / Manchester City

O Manchester City anunciou oficialmente a primeira contratação para a temporada 2020/21. O atacante Ferrán Torres, de 20 anos, deixou o Valencia e assinou contrato com o clube da Terra da Rainha por cinco anos, até junho de 2025.O clube inglês não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o City desembolsou 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) à vista, além de mais 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) em variáveis por metas atingidas.

- Estou muito feliz por me juntar ao City. Todo jogador quer se envolver em times que atacam e o Manchester City é um dos que mais atacam do futebol mundial. Pep (Guardiola) incentiva um estilo realmente aberto e agressivo que eu amo, e ele é um técnico com um histórico comprovado de melhoria de jogadores. Tê-lo supervisionando meu desenvolvimento é um sonho - disse o espanhol ao site oficial do City.