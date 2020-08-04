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futebol

Manchester City anuncia a contratação de Ferrán Torres

Jogador é o primeiro reforço do clube inglês para a próxima temporada e chega para substituir Leroy Sané, que deixou o City para defender o Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:46

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:46

Crédito: Divulgação / Manchester City
O Manchester City anunciou oficialmente a primeira contratação para a temporada 2020/21. O atacante Ferrán Torres, de 20 anos, deixou o Valencia e assinou contrato com o clube da Terra da Rainha por cinco anos, até junho de 2025.O clube inglês não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o City desembolsou 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) à vista, além de mais 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) em variáveis por metas atingidas.
- Estou muito feliz por me juntar ao City. Todo jogador quer se envolver em times que atacam e o Manchester City é um dos que mais atacam do futebol mundial. Pep (Guardiola) incentiva um estilo realmente aberto e agressivo que eu amo, e ele é um técnico com um histórico comprovado de melhoria de jogadores. Tê-lo supervisionando meu desenvolvimento é um sonho - disse o espanhol ao site oficial do City.
Na temporada que se encerrou recentemente, Torres fez 44 partidas pelo Valencia, marcou seis gols e deu oito assistências. O jogador é tratado como promessa do futebol espanhol, sendo inclusive aponto como candidato a disputar a próxima Eurocopa.

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