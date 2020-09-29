Manchester City anuncia a chegada de Ruben Dias por R$ 470 milhões

O Manchester City e Benfica anunciou a contratação de Ruben Dias, que jogava pelo Benfica e também pela seleção portuguesa. De acordo com a 'BBC', o City desembolsou 65 milhões de libras (R$ 470,7 milhões) para tirar o jogador da equipe de Jorge Jesus.O valor é maior que a antiga cláusula de rescisão de Dias, avaliada em 60 milhões. Porém, o português renovou com a equipe portuguesa em novembro de 2019 e sua cláusula passou a ser de 80 milhões.
Ruben Dias, de 23 anos, assinou contrato por seis temporadas com o Manchester City e vai vestir a camisa 3 no novo clube. Esta é a terceira contratação do City na janela; antes, Ake e Ferran Torres chegaram.
- Eu não podia deixar passar a oportunidade de defender um clube como o Manchester City, é uma chance fantástica. O sucesso deles fala por si só. Eles foram a equipe dominante na Inglaterra nos últimos anos, jogando um futebol ofensivo, que eu acho que se adequa ao meu estilo de jogo - disse Dias, em entrevista ao site oficial do clube inglês.
Ruben estreou no Benfica na temporada 2015/16. Por lá, o zagueiro fez 12 gols em 137 jogos. Além disso, também tem 19 partidas com a camisa da seleção de Portugal.
Já o clube português fechou com o experiente argentino Nicolás Otamendi, que era do City nas últimas cinco temporadas. Ele assina até junho de 2023.