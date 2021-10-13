Manchester City acerta renovação de contrato com Phil Foden por mais seis anos

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Principal revelação do Manchester City nos últimos anos, o jovem Phil Foden está perto de ter o seu contrato renovado com o atual campeão inglês. De acordo com a imprensa britânica, clube e jogador acertaram o novo vínculo, que deverá ser anunciado oficialmente nos próximos dias.A informação inicial é do "The Athletic", que revelou na última terça-feira a proximidade do acordo. Nesta quarta, o "Daily Mail" foi além e informou que o tempo de contrato será de seis anos, até junho de 2026, e que Foden passará a receber um salário de 150 mil libras (R$ 1,1 milhão) semanal. Atualmente, ele tem vínculo até junho de 2024.

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Phil Foden vive grande momento no Manchester City. Na temporada passada, quando o clube chegou em sua primeira final de Champions League, o camisa 47 foi peça importante do time de Pep Guardiola, sendo titular na maior parte da campanha. Na decisão, porém, os Cityzens perderam para o Chelsea.

Na última semana, juntamente com outros quatro jogadores do Manchester City, Foden apareceu na lista de 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista "France Football". Os outros quatro atletas são: Rúben Dias, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling e Riyad Mahrez.

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