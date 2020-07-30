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futebol

Manchester City acerta contratação de Nathan Ake para a defesa

Zagueiro de 25 anos foi rebaixamento com o Bournemouth e chega na próxima temporada para reforçar e fazer parte de reconstrução da equipe comandada por Pep Guardiola...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:04

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 11:04
Crédito: Nathan Ake era um dos principais jogadores do Bournemouth (AFP
O rebaixado Bournemouth aceitou a oferta de 41 milhões de libras (R$ 273 milhões) do Manchester City pelo zagueiro Nathan Ake, de acordo com o “Daily Mail”. O holandês irá discutir os termos do contrato que deve ser assinado nos próximos dias. O time dirigido por Guardiola também está tentando o acerto com o atacante espanhol Ferran Torres, do Valencia.
O setor defensivo tem sido observado por muito cuidado pelo comandante da equipe desde a saída de Kompany. Além de Ake, o zagueiro Koulibaly, do Napoli, também foi especulado para reforçar os Sky Blues. O clube também tenta negociar a renovação de contrato do jovem Eric Garcia, pretendido pelo Barcelona.
Após a confirmação da participação na próxima Liga dos Campeões, o clube inglês se lança no mercado para reforçar e reconstruir o elenco. Guardiola também deseja um plantel profundo e qualificado para disputar o título da Premier League, uma vez que a última temporada nacional foi decepcionante.

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