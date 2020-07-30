Manchester City acerta contratação de Nathan Ake para a defesa

Crédito: Nathan Ake era um dos principais jogadores do Bournemouth (AFP

O rebaixado Bournemouth aceitou a oferta de 41 milhões de libras (R$ 273 milhões) do Manchester City pelo zagueiro Nathan Ake, de acordo com o “Daily Mail”. O holandês irá discutir os termos do contrato que deve ser assinado nos próximos dias. O time dirigido por Guardiola também está tentando o acerto com o atacante espanhol Ferran Torres, do Valencia.

O setor defensivo tem sido observado por muito cuidado pelo comandante da equipe desde a saída de Kompany. Além de Ake, o zagueiro Koulibaly, do Napoli, também foi especulado para reforçar os Sky Blues. O clube também tenta negociar a renovação de contrato do jovem Eric Garcia, pretendido pelo Barcelona.