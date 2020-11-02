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futebol

Manchester City acerta contratação de jovem promessa da Sérvia

Filip Stevanovic foi contratado do Partizan, mas só poderá se transferir em janeiro. Ideia do clube inglês é que atleta de 18 anos seja emprestado para se desenvolver no futebol...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:34

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 09:34
Crédito: Catherine Ivill/Pool/AFP
O Partizan, da Sérvia, anunciou, através de suas redes sociais, a venda de Filip Stevanovic ao Manchester City. No entanto, a operação só será concretizada na janela de transferências de janeiro e irá custar oito milhões de euros, segundo o “The Athletic”. O time de Guardiola disputava o jovem de 18 anos com os Red Devils.
Apesar da pouca idade, o atleta já disputou 55 jogos com o Partizan, anotou 12 gols e deu cinco assistências atuando pela ponta esquerda. Os números e a qualidade do atacante chamaram a atenção do clube inglês que mantém uma política de contratação de jovens promessas do futebol mundial.
De acordo com a imprensa inglesa, Stevanovic não deve ter minutos em sua primeira temporada com a camisa do Manchester City, mas deve ser emprestado para ganhar experiência e se desenvolver.

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