Man. United pensa em Adama Traoré caso não consiga contratar Sancho

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

O nome de Adama Traoré entrou em pauta no Manchester United. O "The Sun" informa que os Red Devils pensam seriamente em apostar no atacante do Wolves caso não consigam um acordo com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho.

O Manchester United já chegou a um acordo com Jadon Sancho, mas ainda não conseguiu negociar o preço pedido pelo clube alemão de 120 milhões de euros (cerca de R$ 720 milhões).