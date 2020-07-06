Man. United pensa em Adama Traoré caso não consiga contratar Sancho

O nome de Adama Traoré entrou em pauta no Manchester United. O "The Sun" informa que os Red Devils pensam seriamente em apostar no atacante do Wolves caso não consigam um acordo com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho.
O Manchester United já chegou a um acordo com Jadon Sancho, mas ainda não conseguiu negociar o preço pedido pelo clube alemão de 120 milhões de euros (cerca de R$ 720 milhões).
A alternativa em Traoré também viraria um problema. O Wolverhampton estipulou o preço do jogador em 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões). Fazendo grande temporada, os ingleses não devem se desfazer fácil de um de seus melhores jogadores.