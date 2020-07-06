Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Man. United pensa em Adama Traoré caso não consiga contratar Sancho

Atacante do Wolverhampton se destacou nesta temporada e pode deixar o clube...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 16:56
Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
O nome de Adama Traoré entrou em pauta no Manchester United. O "The Sun" informa que os Red Devils pensam seriamente em apostar no atacante do Wolves caso não consigam um acordo com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho.
O Manchester United já chegou a um acordo com Jadon Sancho, mas ainda não conseguiu negociar o preço pedido pelo clube alemão de 120 milhões de euros (cerca de R$ 720 milhões).
A alternativa em Traoré também viraria um problema. O Wolverhampton estipulou o preço do jogador em 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões). Fazendo grande temporada, os ingleses não devem se desfazer fácil de um de seus melhores jogadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados