Mallorca x Atlético de Madrid: Saiba onde assistir e as prováveis formações da partida de La Liga

A bola vai rolar na Espanha e La Liga já está em sua reta final. E pela 31ª rodada do campeonato contará com 10 confrontos. Em um deles, o Atlético de Madrid visita o Mallorca, buscando se manter firme na zona de classificação para a próxima Champions, enquanto o rival busca se livrar do rebaixamento.MALLORCAEm 18° lugar na tabela, o Mallorca busca se manter na elite do futebol espanhol. A equipe é a primeira na zona de rebaixamento, com 26 pontos, estando a dois atrás do Cádiz, que está na frente. Uma vitória será fundamental para as ambições do time para tentar se livrar do descenso.
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ATLÉTICO DE MADRIDO Atleti segue em 4° lugar na tabela de La Liga, com 57 pontos, sendo quatro de vantagem para o Real Betis, que precisaria de duas rodadas para ultrapassar a equipe Colchonera. O time de Diego Simeone está praticamente empatado com o Barcelona e o Sevilla, mas está bem longe do rival Real Madrid, que está em primeiro com dez pontos a mais. Os Rojiblancos devem ir com o time titular para o jogo.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 9 de abril, às 11h15 de BrasíliaLocal: Estadi Son Moix, Palma, EspanhaÁrbitro: Juan Martinez MunueraOnde assistir: ESPN e Star + Prováveis escalações
MALLORCA (Treinador: Javier Aguirre)Rico, Costa, Oliván, Valjent, Ralillo, Maffeo, Sevilla, Baba, Rodriguez, Kubo e MuriqiDesfalques: Russo (suspenso) ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Mandava, Renan Lodi, Koke, Kondogbia, Lemar, joão Félix e GriezmannDesfalques: Herrera