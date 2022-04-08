Mallorca x Atlético de Madrid: Saiba onde assistir e as prováveis formações da partida de La Liga

A bola vai rolar na Espanha e La Liga já está em sua reta final. E pela 31ª rodada do campeonato contará com 10 confrontos. Em um deles, o Atlético de Madrid visita o Mallorca, buscando se manter firme na zona de classificação para a próxima Champions, enquanto o rival busca se livrar do rebaixamento.MALLORCAEm 18° lugar na tabela, o Mallorca busca se manter na elite do futebol espanhol. A equipe é a primeira na zona de rebaixamento, com 26 pontos, estando a dois atrás do Cádiz, que está na frente. Uma vitória será fundamental para as ambições do time para tentar se livrar do descenso.